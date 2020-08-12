Еще одна страна готова принять россиян 

Еще одна страна заявила о намерении возобновить авиасообщение с Россией. Власти Казахстана объявили о поэтапном восстановлении полетов в несколько стран, в том числе в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Как предполагается, запуск рейсов состоится 17 августа. Помимо России, Казахстан планирует восстановить авиасообщение с Арабскими Эмиратами, Белоруссией, Германией, Украиной, Египтом и Нидерладндами.

Напомним, что в РФ начали возобновлять международные полеты с 1 августа. На данный момент осуществляются рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию.