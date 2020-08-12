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Еще одна страна готова принять россиян 

Анастасия Иванова 1 час назад
Еще одна страна готова принять россиян
Фото: depositphotos.com
Еще одна страна заявила о намерении возобновить авиасообщение с Россией. Власти Казахстана объявили о поэтапном восстановлении полетов в несколько стран, в том числе в РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Как предполагается, запуск рейсов состоится 17 августа. Помимо России, Казахстан планирует восстановить авиасообщение с Арабскими Эмиратами, Белоруссией, Германией, Украиной, Египтом и Нидерладндами.
Напомним, что в РФ начали возобновлять международные полеты с 1 августа. На данный момент осуществляются рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы страны, в которые можно улететь через Турцию.
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