Названы страны, в которые можно улететь через Турцию

Эксперты назвали страны, в которые можно улететь с пересадкой в Турции. Перечень направлений можно найти на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР)

В АТОР напомнили, что в августе для россиян официально стали доступны четыре страны, с которыми уже открыты границы: Великобритания, Танзания, Швейцария и Турция. Но есть еще несколько государств, заявивших о своей готовности принять русских туристов. В частности, к ним относятся Черногория, Хорватия, Египет, Куба, Доминикана, ОАЭ, Мексика, Кения и Мальдивы.

Как сообщили специалисты, в данный момент со стыковкой в Турции россияне могут приобрести туры только в те страны, с которыми уже открыты границы. В частности, на Занзибар, куда можно улететь с двумя пересадками.

Однако неофициально вариантов гораздо больше. Так, можно добраться из Стамбула в Египет — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх или Каир и Александрию. Также есть регулярные рейсы в Загреб (Хорватия), Найроби (Кения), Подгорицу (Черногория) и Минск (Белоруссия).

По словам экспертов, чаще всего туристы самостоятельно добираются из Стамбула на Мальдивы со стыковкой в Дохе, откуда можно прямым рейсом долететь до столицы республики Мале.