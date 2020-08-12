Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны страны, доступные для Россиян с перелетом через Турцию 

Мира Маркина 52 минуты назад
Эксперты назвали страны, в которые можно улететь с пересадкой в Турции. Перечень направлений можно найти на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
В АТОР напомнили, что в августе для россиян официально стали доступны четыре страны, с которыми уже открыты границы: Великобритания, Танзания, Швейцария и Турция. Но есть еще несколько государств, заявивших о своей готовности принять русских туристов. В частности, к ним относятся Черногория, Хорватия, Египет, Куба, Доминикана, ОАЭ, Мексика, Кения и Мальдивы.
Как сообщили специалисты, в данный момент со стыковкой в Турции россияне могут приобрести туры только в те страны, с которыми уже открыты границы. В частности, на Занзибар, куда можно улететь с двумя пересадками.
Однако неофициально вариантов гораздо больше. Так, можно добраться из Стамбула в Египет — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх или Каир и Александрию. Также есть регулярные рейсы в Загреб (Хорватия), Найроби (Кения), Подгорицу (Черногория) и Минск (Белоруссия).
По словам экспертов, чаще всего туристы самостоятельно добираются из Стамбула на Мальдивы со стыковкой в Дохе, откуда можно прямым рейсом долететь до столицы республики Мале.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что при перелетах в Турцию ввели ограничения.
Комментарии 1
Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны страны, доступные для Россиян с перелетом через Турцию
Стали известны страны, доступные для Россиян с перелетом через Турцию
Названы страны, в которые можно улететь через Турцию
Названы страны, в которые можно улететь через Турцию
Сколько туристов заразились COVID-19 в забитом Сочи
Сколько туристов заразились COVID-19 в забитом Сочи
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Какой город станет столицей Ленинградской области
11:25
Какой город станет столицей Ленинградской области
Отдых в России Новости путешествий
Россияне скупили все билеты в Турцию
03:44
Россияне скупили все билеты в Турцию
Новости путешествий
Эксперты озвучили цену отдыха в Абхазии
01:03
Эксперты озвучили цену отдыха в Абхазии
Новости путешествий
Россиянам сообщили о новых правилах отдыха в Турции
03:46
Россиянам сообщили о новых правилах отдыха в Турции
Новости путешествий
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Как отдохнуть на пляже и не подцепить заразу
10:12
Как отдохнуть на пляже и не подцепить заразу
Новости путешествий
«Все бурлит, шумит»: как Турция встречает россиян
03:44
«Все бурлит, шумит»: как Турция встречает россиян
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение