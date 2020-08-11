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Купающаяся в море туристка рассмешила своим внешним видом 

Стелла Шмель 10 минут назад
Женщина, купающаяся в Черном море, удивила своим внешним видом других отдыхающих. Дама так поразила окружающих, что один из очевидцев решил записать небольшое видео с ней. Оно было опубликовано в паблике "Типичный Сочи" во "Вконтакте".
На кадрах видно, как женщина неспешно плывет, наслаждаясь водными процедурами в Черном море. Но одна деталь в ее образе привлекает особое внимание — медицинская маска на лице.

"Коронавирус не пройдет! Не забывайте использовать средства защиты",

— подписал видео автор ролика.
Кадры были сняты на одном из пляжей Сочи.
Ранее "Рамблер" писал, что на курорте РФ с рекордным заражением вернули ограничения.
Рамблер
Новости путешествий , Видео
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