Женщина, купающаяся в Черном море, удивила своим внешним видом других отдыхающих. Дама так поразила окружающих, что один из очевидцев решил записать небольшое видео с ней. Оно было опубликовано в паблике "Типичный Сочи" во "Вконтакте".

На кадрах видно, как женщина неспешно плывет, наслаждаясь водными процедурами в Черном море. Но одна деталь в ее образе привлекает особое внимание — медицинская маска на лице.

"Коронавирус не пройдет! Не забывайте использовать средства защиты",

— подписал видео автор ролика.

Кадры были сняты на одном из пляжей Сочи.