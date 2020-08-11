На одном из курортов в России, где ранее был установлен рекорд по заражениям, вернули ограничения. Об этом сообщает "Крыминформ" со ссылкой на главу администрации курорта Ивана Имгрунта.
По словам чиновника, самые жесткие требования коснутся сферы обслуживания и будут выдвинуты кафе, ресторанам и отелям. Он отметил, что ограничения необходимы не из-за роста заболеваемости.
"Мы создаем условия для отдыха людей, но нужно понимать, что как раньше уже не будет, и необходимо обращать внимание на соблюдение требований Роспотребнадзора в целях нормального прохождения курортного сезона"
Имгрунт также рассказал, какие ограничения вернутся на курорт. Помимо всего прочего будет организована дезинфекция общественных мест, в том числе остановок общественного транспорта и подъездов.
"Это обязательное ношение масок работающим с клиентами персоналом, наличие санитайзеров и так далее. Проводятся проверки, а нарушители привлекаются к административной ответственности", — рассказал Имгрунт.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российский курорт обновил рекорд по заболеваемости коронавирусом.