Стало известно, что скоро россиян ожидает "взрывной спрос" на туры в Турцию. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на генерального директора туроператора PEGAS Touristik Анну Подгорную.
Эксперт рассказала, что спрос на курорты Турции вырастет, когда другие путешественники увидят отзывы тех, кто уже отдохнул.
"Сработает эффект отложенного спроса. Взрывной рост продаж возможен уже в середине августа", — отметила она.
Подгорная также добавила, что тем, кто хочет успеть отдохнуть в Турции в сезон, нужно поторопиться, так как скоро спрос на поездки вырастет. Кроме того, отельеры снизили цены на отдых, поэтому пребывание в роскошных отелях стало более доступным.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне не смогут этим летом отдохнуть в Турции.