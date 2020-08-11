Эксперт рассказала, что спрос на курорты Турции вырастет, когда другие путешественники увидят отзывы тех, кто уже отдохнул.

"Сработает эффект отложенного спроса. Взрывной рост продаж возможен уже в середине августа", — отметила она.

Подгорная также добавила, что тем, кто хочет успеть отдохнуть в Турции в сезон, нужно поторопиться, так как скоро спрос на поездки вырастет. Кроме того, отельеры снизили цены на отдых, поэтому пребывание в роскошных отелях стало более доступным.