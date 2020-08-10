В Турции разъяснили правила въезда для россиян

Посольство РФ в Турции опубликовало памятку, в которой описан алгоритм въезда в страну туристов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

В аэропортах проводят процедуру выявления заболевших. Если в результате первичной термометрии у туриста повышены показатели, его отправят на осмотр к врачу и при необходимости проведут бесплатный ПЦР-тест.

"Если результат отрицательный, пассажир покидает аэропорт в сопровождении гида принимающей компании и направляется в отель по месту отдыха", — написано в памятке посольства.

Если же результат теста на коронавирус окажется положительным, в аэропорту туристу вызовут скорую помощь. В медицинском учреждении медики проведут более тщательное обследование. Решение о госпитализации примет врач.

Если у путешественника заболевание протекает бессимптомно, его отправят в изолятор в гостинице. Нахождение там является бесплатным.

Если коронавирус обнаружится у туриста в отеле, его отправят к дежурному врачу, а затем в больницу. В таком случае бесплатный ПЦР-тест необходимо будет сдать всем членам семьи.

Как сообщается в памятке, ношение масок в объектах размещения носит рекомендательный характер. Штрафов за их отсутствие не предусмотрено.