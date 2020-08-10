Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Турции описали правила въезда для россиян 

Анастасия Иванова 58 минут назад
Посольство РФ в Турции опубликовало памятку, в которой описан алгоритм въезда в страну туристов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
В аэропортах проводят процедуру выявления заболевших. Если в результате первичной термометрии у туриста повышены показатели, его отправят на осмотр к врачу и при необходимости проведут бесплатный ПЦР-тест.

"Если результат отрицательный, пассажир покидает аэропорт в сопровождении гида принимающей компании и направляется в отель по месту отдыха", — написано в памятке посольства.

Если же результат теста на коронавирус окажется положительным, в аэропорту туристу вызовут скорую помощь. В медицинском учреждении медики проведут более тщательное обследование. Решение о госпитализации примет врач.
Если у путешественника заболевание протекает бессимптомно, его отправят в изолятор в гостинице. Нахождение там является бесплатным.
Если коронавирус обнаружится у туриста в отеле, его отправят к дежурному врачу, а затем в больницу. В таком случае бесплатный ПЦР-тест необходимо будет сдать всем членам семьи.
Как сообщается в памятке, ношение масок в объектах размещения носит рекомендательный характер. Штрафов за их отсутствие не предусмотрено.
Ранее "Рамблер" сообщал, что курорт в РФ снова побил рекорд по числу заражений.
Комментарии 15
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Наташи, нас там ждут!»: россиянки об отдыхе в Турции
«Наташи, нас там ждут!»: россиянки об отдыхе в Турции
Раскрыта правда о табу откидывать спинки в самолете
Раскрыта правда о табу откидывать спинки в самолете
Курорт в РФ побил рекорд по числу заражений COVID-19
Курорт в РФ побил рекорд по числу заражений COVID-19
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Россиянам сообщили о новых правилах отдыха в Турции
03:46
Россиянам сообщили о новых правилах отдыха в Турции
Новости путешествий
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Как отдохнуть на пляже и не подцепить заразу
10:12
Как отдохнуть на пляже и не подцепить заразу
Новости путешествий
Российские аэропорты, похожие на избы бедняков
05:00
Российские аэропорты, похожие на избы бедняков
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Как попасть в Черногорию, куда нет прямых рейсов
06:35
Как попасть в Черногорию, куда нет прямых рейсов
Новости путешествий
Туры в Крым могут подешеветь на 90 процентов
00:54
Туры в Крым могут подешеветь на 90 процентов
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение