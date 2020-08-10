Курорт в РФ снова побил рекорд по числу заражений 

Крым снова побил рекорд по новым случаям заражения коронавирусом. Статистику опубликовал глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

Так, за сутки на полуострове было зафиксировано 48 новых случаев COVID-19. 17 человек сами обратились за медицинской помощью, еще 28 были среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Три обнаружили при скрининге здоровых лиц.

До этого максимальный для Крыма показатель был зафиксирован 6 августа. Тогда в регионе зарегистрировали 39 инфицированных за сутки.

За все время распространения коронавируса в Крыму выявлено 1517 случаев COVID-19. Из больниц выписали 1054 человек, скончались — 17.