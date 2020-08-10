В Турции могут снизить цены на отдых 

Цены на отдых в Турции может снизиться из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Как сообщают "Известия", такое мнение высказали в Госдуме

Согласно данным местного минздрава, в стране наблюдается небольшой, но стабильный прирост новых случаев COVID-19.

"Если эпидемиологическая обстановка в Турции будет накаляться, принимающая сторона может снизить цены ради привлечения туристов", — сказал зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Однако другие эксперты считают, что это не повлияет на цены, так как прирост незначительный.