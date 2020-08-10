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Названа самая враждебная к туристам из России страна 

Анастасия Иванова 1 час назад
Турция возглавила рейтинг стран, которые наиболее враждебно относятся к туристам, приезжающим из России. Об этом сообщает iReactor.
Часто россияне жалуются на негативное отношение со стороны местных. Женщины рассказывают о повышенном внимании и агрессии со стороны мужчин Турции, а мужчины из России часто попадают в драки. Кроме того, нередко бывают случаи обмана туристов при заселении.
Директор Института стратегического планирования Александр Гусев считает, что это может быть связано с некоторыми новшествами в стране. Например, передачей Собора Святой Софии и его последующем превращением в мечеть.
Ранее "Рамблер" сообщал, чтоРоссия возобновляет рейсы на турецкие курорты.
Новости путешествий , Видео , Александр Гусев
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