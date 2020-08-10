Турция возглавила рейтинг стран, которые наиболее враждебно относятся к туристам, приезжающим из России. Об этом сообщает iReactor.

Часто россияне жалуются на негативное отношение со стороны местных. Женщины рассказывают о повышенном внимании и агрессии со стороны мужчин Турции, а мужчины из России часто попадают в драки. Кроме того, нередко бывают случаи обмана туристов при заселении.