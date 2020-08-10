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Россия возобновляет рейсы на турецкие курорты 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Сегодня, 10 августа, Россия возобновляет авиасообщение с популярными у туристов курортными городами — Антальей, Бодрумом и Даламаном. Об этом сообщает ТАСС.
Первые рейсы отправятся из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Россияне полетят в Анталью.
Из Шереметьево в Турцию отправится самолет авиакомпании "Россия", из Пулково — Nordwind, а из аэропорта Ростова-на-Дону — Azur Air.
Напомним, что с 1 августа возобновили рейсы из России в Стамбул и Анкару.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне рассказали о реальной обстановке в Турции.
Новости путешествий , Видео , Аэропорт Шереметьево , Авиакомпания Россия
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