Россия возобновляет рейсы на турецкие курорты 

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Сегодня, 10 августа, Россия возобновляет авиасообщение с популярными у туристов курортными городами — Антальей, Бодрумом и Даламаном. Об этом сообщает ТАСС.

Первые рейсы отправятся из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Россияне полетят в Анталью.

Из Шереметьево в Турцию отправится самолет авиакомпании "Россия" , из Пулково — Nordwind, а из аэропорта Ростова-на-Дону — Azur Air.

Напомним, что с 1 августа возобновили рейсы из России в Стамбул и Анкару.