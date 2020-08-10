Российские аэропорты, похожие на избы бедняков 

Ролик рассказывает о российских аэропортах, здания которых больше напоминают полуразвалившиеся избушки, чем современные терминалы. Такие старые и ветхие аэропорты встречаются в глубинке, однако многие из них действующие, и это неизменно удивляет путешественников. Как выглядит аэропорт Оссора на Камчатке, с чем путают аэропорт Пертоминск в Архангельской области и на что похож аэропорт Енисейск в Красноярском крае, узнайте из ролика.