Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские аэропорты, похожие на избы бедняков 

Елена Красовская 1 час назад
Ролик рассказывает о российских аэропортах, здания которых больше напоминают полуразвалившиеся избушки, чем современные терминалы. Такие старые и ветхие аэропорты встречаются в глубинке, однако многие из них действующие, и это неизменно удивляет путешественников. Как выглядит аэропорт Оссора на Камчатке, с чем путают аэропорт Пертоминск в Архангельской области и на что похож аэропорт Енисейск в Красноярском крае, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Россия возобновляет рейсы на турецкие курорты.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один курорт РФ побил рекорд по числу заражений
Еще один курорт РФ побил рекорд по числу заражений
Как стюардессы оценивают людей при посадке на борт
Как стюардессы оценивают людей при посадке на борт
Раскрыт трюк богачей с пересечением закрытых границ
Раскрыт трюк богачей с пересечением закрытых границ
Видео
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Российские аэропорты, похожие на избы бедняков
05:00
Российские аэропорты, похожие на избы бедняков
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Как попасть в Черногорию, куда нет прямых рейсов
06:35
Как попасть в Черногорию, куда нет прямых рейсов
Новости путешествий
Туры в Крым могут подешеветь на 90 процентов
00:54
Туры в Крым могут подешеветь на 90 процентов
Отдых в России
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
Ошибки, которые совершают туристы в Черногории
00:16
Ошибки, которые совершают туристы в Черногории
Заграница
Россияне рассказали о реальной обстановке в Турции
00:22
Россияне рассказали о реальной обстановке в Турции
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение