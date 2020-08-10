Нашествие медуз на курорте напугало россиян

В станице Должанская Ейского района Кубани отдыхающих напугало большое количество огромных медуз, приплывших к берегам Азовского моря. Об этом сообщает портал TourDom.

Россияне рассказали, что некоторые медузы достигают 40 сантиметров в диаметре. По словам отдыхающих, такого "они не видели за всю свою жизнь".

«Медузы тут бывают в августе, но не в таком количестве и не столь большого размера. Люди говорят, что крупные виды приплыли с Черного моря. К счастью, они совершенно безобидны, не жалят, в отличие от своих средиземноморских собратьев», — поделилась жительница Ейска Елена.

Она добавила, что от медуз никто из отдыхающих не пострадал.