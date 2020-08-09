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Странный поступок девушки в полете удивил пассажира 

Анастасия Иванова 1 час назад
Странный поступок девушки в полете удивил пассажира
Фото: @passengershaming
Пассажирка удивила попутчика своими странными действиями с едой во время полета. Снимок опубликовали в сторис Instagram-аккаунта @passengershaming.
На фото туристка держит в руке куриную грудку в панировке, подставив ее под солнце к иллюминатору. Пассажира очень удивил и рассмешил поступок девушки:

«Смешно до невозможности. Сидящая передо мной пассажирка пытается подогреть наггетс на солнце».

Путешественник рассказал, что пассажирка делала это примерно четверть часа.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне рассказали о реальной обстановке в Турции.
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