Россияне рассказали о реальной обстановке в Турции

Находящиеся в Турции россияне рассказали, что на самом деле сейчас происходит на курортах страны. Об этом сообщает TourDom.ru.

Про обстановку в Турции рассказала руководительница турагентства Мария Шекер. По ее словам, в Анталье следят за соблюдением мер безопасности. Отдыхающие и местные жители носят в общественных местах средства индивидуальной защиты, стараются соблюдать дистанцию и регулярно мыть руки.

«В остальном страна живет обычной жизнью. Я бы советовала туристам не думать о плохом и наслаждаться отдыхом», — поделилась Мария Шекер.

Напомним, что с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией. С 10 августа запустят рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.