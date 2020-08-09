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Россияне рассказали, что происходит на курортах Турции 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Россияне рассказали о реальной обстановке в Турции
Фото: depositphotos.com
Находящиеся в Турции россияне рассказали, что на самом деле сейчас происходит на курортах страны. Об этом сообщает TourDom.ru.
Про обстановку в Турции рассказала руководительница турагентства Мария Шекер. По ее словам, в Анталье следят за соблюдением мер безопасности. Отдыхающие и местные жители носят в общественных местах средства индивидуальной защиты, стараются соблюдать дистанцию и регулярно мыть руки.

«В остальном страна живет обычной жизнью. Я бы советовала туристам не думать о плохом и наслаждаться отдыхом», — поделилась Мария Шекер.

Напомним, что с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией. С 10 августа запустят рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Ростуризм предупредил россиян о штрафах в Турции.
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