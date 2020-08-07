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Ростуризм назвал рекомендации для россиян в Турции 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Ростуризм предупредил россиян о штрафах в Турции
Фото: depositphotos
Ростуризм предупредил россиян о том, что собираясь в путешествие в Турцию, необходимо обзавестись медицинской страховкой, которая покроет расходы на лечение COVID-19 (в классическую страховку коронавирус не входит). Также граждане должны заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах.

"В случае выявления в самолете лица с подозрением на COVID-19 внутри самолета будут проводиться необходимые процедуры", — говорится в сообщении.

У всех туристов будут проверять температуру. В случае выявления подозрений на коронавирус, человек будет помещен на изоляцию и направлен в госпиталь для обследования.

"В случае установления у пассажира диагноза COVID-19 в кратчайшие сроки информация о лицах, в соответствии с информационными формами пассажира находившихся с ним в контакте в самолете (лица, сидевшие в креслах на расстоянии двух метров от кресла лица с выявленным случаем, то есть по два кресла спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а в случае, если больной сидел у прохода — лица, сидевшие по диагонали спереди и сзади от него), их личные данные, данные для связи и адрес будут сообщены в Управление здравоохранения", — добавляет Ростуризм.

Ношение медицинских масок в общественных местах в Турции обязательно, штраф за ее отсутствие — 9 300 рублей.
Видео дня. Самолеты увозят туристов из Тайваня в никуда
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Заграница , Ростуризм
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