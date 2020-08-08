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Русским туристам при въезде на курорты Египта не понадобится тест на COVID-19 

Александра Нечаева 1 час назад
Русских туристов пустят в Египет без теста на ковид
Фото: Depositphotos
В Ситуационно-кризисном центре Министерства иностранных дел Российской Федерации рассказали, что путешественники, планирующие отправиться на курорты Египта, не обязаны перед этим проходить тестирование на коронавирусную инфекцию.
Необходимо отметить, что это касается лишь курортных городов страны. Без теста туристы смогут посетить Хургаду, Марса-Алям, Шарм-эль-Шейх и Мерса-Матрух. Если же возникнет необходимость поехать в другие города Египта, придется за три дня до въезда в страну проходить проверку на отсутствие коронавирусной инфекции.
На официальной странице ведомства в Twitter размещена информация о том, что с 7 августа текущего года при въезде в страну через международные аэропорты курортных городов, иметь при себе отрицательный тест на COVID-19 не нужно, гражданам, прибывающим в страну другими путями, документ об отсутствии заболевания необходим.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Египет будет запрашивать у отдыхающих медицинские справки.
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Новости путешествий , МИД
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