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Египет будет запрашивать у отдыхающих медицинские справки 

Анастасия Иванова 1 час назад
Египет будет запрашивать у отдыхающих справки
Фото: depositphotos
Все туристы, въезжающие на территорию Египта, будут обязаны предоставить справку об отсутствии COVID-19. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Документ вступит в силу с 6 августа.

"Все путешествующие в Египет обязаны не позднее чем за 72 часа сделать ПЦР-тест на наличие коронавируса и предъявить отрицательный результат на границе. Данное распоряжение не касается арабских и иностранных туристов, прибывающих непосредственно в курортные зоны Шарм-эш-Шейха, Хургады, Табы, Марса-Аляма и Мерса-Матруха".

Выезд за пределы курортных городов без наличия отрицательного ПЦР-теста невозможен.
Сейчас в Египте все еще закрыты парки и общественные пляжи, которые не относятся к отелям. Но власти обещают снять последние ограничения в ближайшее время, так как объемы распространения инфекции падают.
На данный момент в Египте выявлено 94,8 тыс. заражений новым коронавирусом, умерли 4 930 человек, свыше 47 тыс. заболевших выздоровели.
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