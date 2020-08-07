Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туристы рассказали, где планируют провести отпуск осенью 

Анастасия Иванова 1 час назад
Онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip провел опрос и выяснил, где российские граждане планируют провести свой осенний отпуск.
Специалисты опросили около трех тысяч человек и выяснили, что 74% из них еще не были в отпуске. По мнению россиян, "бархатный сезон" в этом году будет гораздо лучше летнего.
Туристы уже бронируют авиабилеты. На сентябрь-октябрь чаще всего выбирают Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар, Анапу, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Минеральные Воды и Красноярск.
В то, что путешествие осенью обойдется дешевле, никто не верит. Об этом заявило больше половины опрошенных. При этом по данным организации, средняя стоимость авиабилетов в одну сторону с учетом раннего бронирования составляет 6700 рублей, что почти на 20 процентов дешевле, чем в августе.
Постепенное открытие границ вселяет надежду российских туристам на повторный отпуск. Около 55% людей готовы еще раз отдохнуть. Список желаемых для отдыха стран возглавили Турция, Черногория и Италия.
Комментарии
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кашляют все и везде»: эпидемия ковид в Сочи и Крыму
«Кашляют все и везде»: эпидемия ковид в Сочи и Крыму
Россиянам раскрыли схемы наживы на туристах в Крыму
Россиянам раскрыли схемы наживы на туристах в Крыму
Россияне массово ринулись на один курорт
Россияне массово ринулись на один курорт
Видео
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Как попасть в Черногорию, куда нет прямых рейсов
06:35
Как попасть в Черногорию, куда нет прямых рейсов
Новости путешествий
Туры в Крым могут подешеветь на 90 процентов
00:54
Туры в Крым могут подешеветь на 90 процентов
Отдых в России
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
Россияне начали привозит из-за границы клопов
08:15
Россияне начали привозит из-за границы клопов
Новости путешествий
Самолеты увозят туристов из Тайваня в никуда
00:46
Самолеты увозят туристов из Тайваня в никуда
Новости путешествий
Турист обломал пальцы 200-летней статуе, делая селфи
00:40
Турист обломал пальцы 200-летней статуе, делая селфи
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение