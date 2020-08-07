Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»

Онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip провел опрос и выяснил, где российские граждане планируют провести свой осенний отпуск.

Специалисты опросили около трех тысяч человек и выяснили, что 74% из них еще не были в отпуске. По мнению россиян, "бархатный сезон" в этом году будет гораздо лучше летнего.

Туристы уже бронируют авиабилеты. На сентябрь-октябрь чаще всего выбирают Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар, Анапу, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Минеральные Воды и Красноярск.

В то, что путешествие осенью обойдется дешевле, никто не верит. Об этом заявило больше половины опрошенных. При этом по данным организации, средняя стоимость авиабилетов в одну сторону с учетом раннего бронирования составляет 6700 рублей, что почти на 20 процентов дешевле, чем в августе.

Постепенное открытие границ вселяет надежду российских туристам на повторный отпуск. Около 55% людей готовы еще раз отдохнуть. Список желаемых для отдыха стран возглавили Турция, Черногория и Италия.