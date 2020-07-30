Мнение туристов о российских курортах с каждым днем меняется в худшую сторону. Отдыхающие пишут, что «вынуждены» ехать в Анапу Крым , но желания никакого оставаться в этих местах нет. «Рамблер» выяснил, чем же так плох отдых в Анапе.

Наталия из Екатеринбурга поехала на отечественный курорт в первый раз, и то считает, что ее «вынудили». Но отдых не принес женщине должного удовольствия. Наталия заявила, что возвращаться «в эту дыру больше не планирует».

«Дыра еще та, простите, местные жители, но развития ноль, голимая РСФСР. Море вонючее», — поделилась впечатлениями женщина.

На состояние моря жалуются и другие туристы. Недавно в Анапе прошел небольшой шторм и поднял тину со дна – море почернело, а водоросли начали издавать неприятный запах. На несколько дней купание было запрещено, что усилило недовольства отдыхающих.

Коронавирус не страшит отдыхающих, людей на пляже очень много, бары и рестораны переполнены. Поэтому уповать на то, что вирус прекратит распространение – странно.

«Лечь негде. Народу очень много и все платными лежаками заставлено. Причем часто и они заняты. Там и места в воде поплавать не всегда хватает».