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Для россиян открыла границы еще одна страна 

Анастасия Иванова 55 минут назад
На сайте аэропорта Кении опубликовали список стран, для граждан которых отменяется обязательный карантин. Всего их — 126. В их число вошла и Россия.
Поэтому теперь российские туристы смогут улететь в африканскую страну. Но при соблюдении двух условий.
Во-первых, необходимо будет предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, которая должна быть получена в медицинской лаборатории не более чем за 96 часов до прибытия. При этом документ важно составить на английском языке.
Во-вторых, россияне должна приобрести визу. Ее стоимость составляет 50 долларов США. Документ можно получить как в электронном виде, так и на месте по прибытию.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что поступок авиапассажира привел попутчицу в бешенство.
Новости путешествий , Видео
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