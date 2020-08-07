Для россиян открыла границы еще одна страна 

На сайте аэропорта Кении опубликовали список стран, для граждан которых отменяется обязательный карантин. Всего их — 126. В их число вошла и Россия.

Поэтому теперь российские туристы смогут улететь в африканскую страну. Но при соблюдении двух условий.

Во-первых, необходимо будет предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, которая должна быть получена в медицинской лаборатории не более чем за 96 часов до прибытия. При этом документ важно составить на английском языке.

Во-вторых, россияне должна приобрести визу. Ее стоимость составляет 50 долларов США. Документ можно получить как в электронном виде, так и на месте по прибытию.