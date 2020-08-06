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Россияне начали привозит из-за границы клопов 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте о тропических постельных клопах, которых в последнее время всё чаще обнаруживают в квартирах россияне. Клопы селились в белье всегда, но сейчас дезинфекторы часто сталкиваются с новой разновидностью — тропическими, которых туристы привозят из поездок по южным странам. Тропические клопы более устойчивы к температурной обработке и ядам. Как не привезти из путешествия клопов и что делать, если вы их всё-таки обнаружили, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что пассажирам дали советы на случай драки на борту.
Новости путешествий , Видео
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