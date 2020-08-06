Россияне начали привозит из-за границы клопов 

Смотрите видео и узнайте о тропических постельных клопах, которых в последнее время всё чаще обнаруживают в квартирах россияне. Клопы селились в белье всегда, но сейчас дезинфекторы часто сталкиваются с новой разновидностью — тропическими, которых туристы привозят из поездок по южным странам. Тропические клопы более устойчивы к температурной обработке и ядам. Как не привезти из путешествия клопов и что делать, если вы их всё-таки обнаружили, расскажет ролик.