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Пассажирам дали советы на случай драки на борту 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Пассажирам дали советы на случай драки на борту
Фото: depositphotos.com
Пассажирам рассказали, как вести себя в случае драки в самолете во время пандемии. Шуточными рекомендациями поделилось издание De Speld после потасовки путешественников на борту из-за медицинской маски.
Авиапассажирам посоветовали ответственно подойти к выбору соперника, так как по прилету в пункт назначения, возможно, всех вместе отправят на карантин.

«Перед дракой обязательно выясните, с кем из спарринг-партнеров вы способны ладить — не исключено, что это будут единственные люди, которых вам придется видеть в предстоящем отпуске», — написали в шутку журналисты издания.

Перед дракой туристам порекомендовали тщательно вымыть руки, а чтобы избежать дополнительных контактов, в противостоянии противнику лучше использовать локти.

«При этом очень важно, чтобы вы не кусались. Прискорбно, но это единственный выход, чтобы не заразиться».

Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне заявили о желании рискнуть ради заграницы.
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