Пассажирам дали советы на случай драки на борту 

Пассажирам рассказали, как вести себя в случае драки в самолете во время пандемии. Шуточными рекомендациями поделилось издание De Speld после потасовки путешественников на борту из-за медицинской маски.

Авиапассажирам посоветовали ответственно подойти к выбору соперника, так как по прилету в пункт назначения, возможно, всех вместе отправят на карантин.

«Перед дракой обязательно выясните, с кем из спарринг-партнеров вы способны ладить — не исключено, что это будут единственные люди, которых вам придется видеть в предстоящем отпуске», — написали в шутку журналисты издания.

Перед дракой туристам порекомендовали тщательно вымыть руки, а чтобы избежать дополнительных контактов, в противостоянии противнику лучше использовать локти.