Эксперты сравнили самые низкие цены на отдых на отечественных курортах, в Турции и Танзании. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Стоимость отдыха на юге нашей страны в середине августа выросла на 10%. Самый дешевый тур на семь ночей обойдется россиянам в 27,5-32,9 тысячи рублей на двоих.

Отдых в Турции на те же даты стоит от 39,8 тысячи рублей. При этом в стоимость тура входят только завтраки. Самая бюджетная поездка в Танзанию в августе обойдется путешественникам в сумму от 133,8 тысячи рублей на двоих. Эксперты отметили, что цены на отдых в этой стране "немного снизились".

В стоимость подсчитанных специалистами туров входит перелет, проживание и питание на двоих.