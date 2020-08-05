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Названы самые низкие цены на отдых в Турции и России 

Анастасия Иванова 1 час назад
Эксперты сравнили самые низкие цены на отдых на отечественных курортах, в Турции и Танзании. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Стоимость отдыха на юге нашей страны в середине августа выросла на 10%. Самый дешевый тур на семь ночей обойдется россиянам в 27,5-32,9 тысячи рублей на двоих.
Отдых в Турции на те же даты стоит от 39,8 тысячи рублей. При этом в стоимость тура входят только завтраки. Самая бюджетная поездка в Танзанию в августе обойдется путешественникам в сумму от 133,8 тысячи рублей на двоих. Эксперты отметили, что цены на отдых в этой стране "немного снизились".
В стоимость подсчитанных специалистами туров входит перелет, проживание и питание на двоих.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне предпочли отдыху в Турции курорты РФ.
Новости путешествий , Видео
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