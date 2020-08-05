Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне отказались от турецких отелей в пользу отечественных 

Анастасия Иванова 1 час назад
Российские туристы, несмотря на открытие Турции, продолжают выбирать жилье на отечественных курортах. Об этом говорят аналитики сервиса "Авито Недвижимость".
Согласно данным специалистов, сейчас курорты черноморского побережья России переживают повышенный спрос на краткосрочную аренду жилья.

«На протяжении июля в целом по стране спрос превышал предложение почти в два раза. И даже открытые границы с Турцией не смогут изменить ситуацию в этом летнем сезоне», — заявили эксперты.

В Симферополе спрос вырос на 52% за месяц, в Севастополе — на 51%, в Новороссийске — на 42%, в Керчи — на 40%, а в Судаке — на 28%.
Чаще выбирают отдых в отелях Крыма и Краснодарского края жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Новосибирска.
По мнению специалистов, интерес россиян к внутреннему туризму во многом связан с тем, что пока они сомневаются в стабилизации эпидемиологической обстановки в мире:

«Именно поэтому туристы стали предпочитать гостиницам съемные квартиры, а самолетам — частные автомобили в целях соблюдения социального дистанцирования».

Ранее "Рамблер" сообщал, что на курортах Турции резко выросло число заражений.
Комментарии 3
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курорт в РФ побил рекорд по числу случаев COVID-19
Курорт в РФ побил рекорд по числу случаев COVID-19
«Не нужно верить»: россияне — об отдыхе в Турции
«Не нужно верить»: россияне — об отдыхе в Турции
Туристы рассказали, что происходит на рейсах в Турцию
Туристы рассказали, что происходит на рейсах в Турцию
Видео
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
Балканская страна открыла границы для россиян
08:23
Балканская страна открыла границы для россиян
Новости путешествий
Россияне рассказали об отдыхе в Танзании
02:15
Россияне рассказали об отдыхе в Танзании
Новости путешествий
Какие препятствия ждут туристов в аэропортах Турции
03:55
Какие препятствия ждут туристов в аэропортах Турции
Новости путешествий
В Абхазию можно поехать по «единому»
04:12
В Абхазию можно поехать по «единому»
Новости путешествий
Абхазия испугалась заразных россиян
00:33
Абхазия испугалась заразных россиян
Новости путешествий
Казак с нагайкой напал на туристов в Крыму
00:39
Казак с нагайкой напал на туристов в Крыму
Новости путешествий
Назвали сроки возобновления рейсов в Черногорию
00:16
Назвали сроки возобновления рейсов в Черногорию
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение