Российские туристы, несмотря на открытие Турции, продолжают выбирать жилье на отечественных курортах. Об этом говорят аналитики сервиса "Авито Недвижимость".

Согласно данным специалистов, сейчас курорты черноморского побережья России переживают повышенный спрос на краткосрочную аренду жилья.

«На протяжении июля в целом по стране спрос превышал предложение почти в два раза. И даже открытые границы с Турцией не смогут изменить ситуацию в этом летнем сезоне», — заявили эксперты.

В Симферополе спрос вырос на 52% за месяц, в Севастополе — на 51%, в Новороссийске — на 42%, в Керчи — на 40%, а в Судаке — на 28%.

Чаще выбирают отдых в отелях Крыма и Краснодарского края жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Новосибирска.

По мнению специалистов, интерес россиян к внутреннему туризму во многом связан с тем, что пока они сомневаются в стабилизации эпидемиологической обстановки в мире: