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Названо самое грязное место в самолете 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Названо самое грязное место в самолете
Фото: depositphotos.com
Специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, какое место в самолете считается самым грязным. Об этом сообщает ТАСС.
По словам специалиста, самые грязные места в салоне — это откидной столик и карман впередистоящих кресел. На поверхностях может быть огромное количество микроорганизмов. Например, возбудителей кишечных, респираторных и других инфекций. А в карманах с журналами иногда остается мусор от других пассажиров.
Михаил Лебедев посоветовал протирать столик и ручки кресел дезинфицирующими салфетками. Кроме того, их нужно использовать при открывании и закрывании двери туалета. Санузел — еще одно место, где активно размножаются микробы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названо главное правило для пассажиров перед вылетом.
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