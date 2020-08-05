Названо самое грязное место в самолете 

Специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, какое место в самолете считается самым грязным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, самые грязные места в салоне — это откидной столик и карман впередистоящих кресел. На поверхностях может быть огромное количество микроорганизмов. Например, возбудителей кишечных, респираторных и других инфекций. А в карманах с журналами иногда остается мусор от других пассажиров.

Михаил Лебедев посоветовал протирать столик и ручки кресел дезинфицирующими салфетками. Кроме того, их нужно использовать при открывании и закрывании двери туалета. Санузел — еще одно место, где активно размножаются микробы.