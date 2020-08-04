Назвали сроки возобновления рейсов в Черногорию

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Напомним, Россия открыла границы для ряда стран и возобновила международное авиасообщение 1 августа. Об открытии границ Черногории для наших соотечественников было объявлено 4 августа.

Юрий Барзыкин предположил, что авиасообщение между Россией и Черногорией будет запущено в августе.