Назвали сроки возобновления рейсов в Черногорию

О налаживании регулярного авиасообщения сделаны прогнозы. Свои предположения высказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин во время беседы с агентством "Москва".
Напомним, Россия открыла границы для ряда стран и возобновила международное авиасообщение 1 августа. Об открытии границ Черногории для наших соотечественников было объявлено 4 августа.
Юрий Барзыкин предположил, что авиасообщение между Россией и Черногорией будет запущено в августе.
Ранее "Рамблер" писал, что спрос на туры в Турцию упал: россияне боятся перелета из-за правил въезда.