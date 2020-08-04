Назвали сроки возобновления рейсов в Черногорию

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Спрогнозированы сроки восстановления авиасообщения с Черногорией 

Стелла Шмель 2 часа назад
О налаживании регулярного авиасообщения сделаны прогнозы. Свои предположения высказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин во время беседы с агентством "Москва".
Напомним, Россия открыла границы для ряда стран и возобновила международное авиасообщение 1 августа. Об открытии границ Черногории для наших соотечественников было объявлено 4 августа.
Юрий Барзыкин предположил, что авиасообщение между Россией и Черногорией будет запущено в августе.
Ранее "Рамблер" писал, что спрос на туры в Турцию упал: россияне боятся перелета из-за правил въезда.
Новости путешествий , Видео , Юрий Барзыкин , Российский союз туриндустрии , АГН "Москва"
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