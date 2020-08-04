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Спрос на туры в Турцию упал: россияне боятся перелета из-за правил въезда 

Стелла Шмель 50 минут назад
Спрос на туры в Турцию стремительно падает
Фото: depositphotos.com
Спрос на туры в Турцию в этом году стремительно падает. Это связано с правилами въезда в страну. Несмотря на то, что россиянам при въезде в Турцию не нужно предоставлять справку об отсутствии COVID-19, некоторые ограничения все же есть. Если на рейсе был выявлен инфицированный пассажир, то ему проводят бесплатный экспресс-тест методом ПЦР. При положительном результате его отправят в клинику, где лечение покроет заранее купленная страховка. А соседи того пассажира тоже будут обязаны пройти бесплатное экспресс-тестирование в аэропорту.
По возвращении в Россию все прилетевшие обязаны пройти тест на наличие вируса и заполнить анкету на портале Госуслуг, куда им нужно вписать результаты теста.
Как сообщила в ходе беседы с "Интерфаксом" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, спрос на туры в Турцию среди россиян упал именно из-за правил въезда в страну. Многие боятся, что у них обнаружат симптомы коронавируса, из-за чего им придется провести время в обсерваторе.

"Брать справки по возвращении домой тоже мало кому хочется. Это — время, деньги, неудобства. Людям не хочется связывать отдых с хлопотами",

— пояснила она и добавила, что фактор свободного въезда может стать решающим при выборе того, в какую страну отправиться в отпуск. Из-за смягчения условий въезда высоким спросом стали пользоваться отечественные курорты и Абхазия.

"Турция же, наоборот, при всей популярности у россиян начала подтормаживать после того, как перед ними замаячили эпидемиологические меры при въезде и выезде",

— заключила Тюрина.
Ранее "Рамблер" писал, что россиянка заразилась коронавирусом в самолете.
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Новости путешествий , Ирина Тюрина , Российский союз туриндустрии , Интерфакс
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