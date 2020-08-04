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Россиянка заразилась коронавирусом в самолете 

Стелла Шмель 2 часа назад
Россиянка заразилась COVID-19 по пути в Таиланд
Фото: depositphotos.com
33-летняя Россиянка, летевшая из России в Таиланд, заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Таиланда.
Отмечается, что женщина прибыла в страну еще 20 июля и вплоть до 3 августа находилась на карантине в специальном государственном учреждении.
Россиянке провели серию тестов, последний из них, который был сделан 2 августа, показал наличие коронавируса в ее организме. После чего было принято решение о госпитализации женщины в одну из частных больниц Бангкока.
Сообщается, что заразилась россиянка в самолете от сидевшего по соседству пассажира, который был инфицирован COVID-19, по прилету его сразу госпитализировали.
Ранее "Рамблер" писал, что российский курорт оказался почти заполнен в последний месяц лета.
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