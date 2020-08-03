Открытие Абхазии снизило цены на отдых в Сочи 

Из-за открытия для российских туристов Абхазии отели Сочи были вынуждены снизить цены на размещение. Об этом сообщает портал "Интерфакс-Туризм".

По словам экспертов, это связано с тем, что цены на еду и проживание в Абхазии ниже на 30%, по сравнению с популярными отечественными курортами.

"Открытие Абхазии очень долго затягивалось, назывались разные даты в июле и даже августе. И вдруг внезапно в пятницу вечером границу открыли. Это знаковый момент, потому что в Адлере и Сочи, например, из-за огромного спроса уже началась ценовая вакханалия. Отели начали стоить вместо 10 тысяч в сутки 20 тысяч", — рассказал гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна.

Он отметил, что стоимость уже начали снижать гостиницы Адлера.

Напомним, что с 1 августа россияне могут въезжать на территорию Абхазии.