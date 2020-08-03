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Коронавирус может испортить планы на путешествие в Абхазию. Замглавы министерства Алхаса Конджарии сообщил, что еще до открытия границ в стране была зафиксирована вспышка коронавируса.

По его словам, больницы постепенно начинают заполняться местными жителями. Эпидемиологическая ситуация смущает врачей, все опасаются наплыва иностранных граждан.

«Прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто захлебнемся и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо еще».

Конджарии заявил, что для Абхазии открытие границ было неожиданной новостью, так как ранее обсуждалось поэтапное снятие ограничений.

Он также сказал, что изначально планировалось разрешать въезд туристов на территорию страны только со справкой, подтверждающей отсутствие коронавируса.