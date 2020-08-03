Курорт в РФ побил рекорд по числу случаев COVID-19

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Популярный у россиян курорт побил рекорд по числу случаев COVID-19 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В Краснодарском крае зафиксировано рекордное число новых случаев коронавируса. Об этом сообщает "Кубань Информ".
За последние сутки коронавирусной инфекцией заразились 113 жителей и гостей популярных курортов. Среди них 72 женщины, 41 мужчина и 12 детей. С начала пандемии коронавируса это самый высокий показатель в регионе.
Так, в Краснодаре зарегистрировано 40 случаев COVID-19, в Сочи — 18, в Северском районе — 10, в Туапсе и Кропоткине — 6, в Тимашевске и станице Тбилисской — 5.
Кроме того, заражения зафиксировали в Геленджике, Крымске, Темрюке, Ейске, Новороссийске и Армавире.
Всего на Кубане 8585 случаев COVID-19. Выздоровели 7353 человек, умерли — 117.
Рамблер
Ранее "Рамблер" сообщал, что на видео попали дикие очереди в сочинских горах.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушки рассказали, как изменяли в отпуске
Девушки рассказали, как изменяли в отпуске
«Кашляют все и везде»: эпидемия ковид в Сочи и Крыму
«Кашляют все и везде»: эпидемия ковид в Сочи и Крыму
Россиянка рассказала о кошмарном отдыхе в люксовом отеле
Россиянка рассказала о кошмарном отдыхе в люксовом отеле
Видео
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
Абхазия испугалась заразных россиян
00:33
Абхазия испугалась заразных россиян
Новости путешествий
Казак с нагайкой напал на туристов в Крыму
00:39
Казак с нагайкой напал на туристов в Крыму
Новости путешествий
Что стало с ценами на авиабилеты после открытия границ
03:06
Что стало с ценами на авиабилеты после открытия границ
Новости путешествий
Найдено место, где небо сливается с землей
00:11
Найдено место, где небо сливается с землей
Новости путешествий
В какие страны россияне смогут улететь с 1 августа
03:28
В какие страны россияне смогут улететь с 1 августа
Новости путешествий
Открытие Абхазии снизило цены на отдых в Сочи
00:17
Открытие Абхазии снизило цены на отдых в Сочи
Новости путешествий
Курорт в РФ побил рекорд по числу случаев COVID-19
00:31
Курорт в РФ побил рекорд по числу случаев COVID-19
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение