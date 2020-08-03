Курорт в РФ побил рекорд по числу случаев COVID-19

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В Краснодарском крае зафиксировано рекордное число новых случаев коронавируса. Об этом сообщает "Кубань Информ".

За последние сутки коронавирусной инфекцией заразились 113 жителей и гостей популярных курортов. Среди них 72 женщины, 41 мужчина и 12 детей. С начала пандемии коронавируса это самый высокий показатель в регионе.

Так, в Краснодаре зарегистрировано 40 случаев COVID-19, в Сочи — 18, в Северском районе — 10, в Туапсе и Кропоткине — 6, в Тимашевске и станице Тбилисской — 5.

Кроме того, заражения зафиксировали в Геленджике, Крымске, Темрюке, Ейске, Новороссийске и Армавире.

Всего на Кубане 8585 случаев COVID-19. Выздоровели 7353 человек, умерли — 117.