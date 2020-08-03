Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Очевидцы засняли огромные очереди на спуск в «Розе Хутор» 

Анастасия Иванова 5 часов назад
На страничке сервиса по прокату лыж и сноубордов в Instagram появилось видео, как люди пытаются спуститься с горы и стоят в очереди на подъемник.
Оказалось, что людей, которые решили насладиться горами в Сочи настолько много, что на видео конца очереди разглядеть практически невозможно. Некоторые любители экстремальных видов спорта признались, что не видели такого даже зимой.

"Зимой народу меньше", удивились фанаты лыж и сноуборда.

По словам администрации города, с начала курортного сезона в Сочи побывало свыше 490 тысяч туристов. На сегодняшний день в городе отдыхают свыше 200 тысяч гостей. А загрузка курортных комплексов составляет в среднем 90%.
Но нашлись и те, кто заподозрил авторов видео в профанации на почве коронавируса. Комментарии вышли лаконичные:

"Не надо врать".

Несмотря на недоверие, жалобы на российские курорты поступают из самых разных мест. В основном, туристы жалуются на отсутствие социальной дистанции, грязь и выросшие в несколько раз цены.

"Народу куча везде: и на пляже (за тень от зонтов вообще бойня), и в ресторанах — о дистанции речи не идет".

Раннее "Рамблер" рассказывал, что в Сочи предложили штрафовать туристов за бикини.
Комментарии 13
Отдых в России , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушки рассказали, как изменяли в отпуске
Девушки рассказали, как изменяли в отпуске
«Кашляют все и везде»: эпидемия ковид в Сочи и Крыму
«Кашляют все и везде»: эпидемия ковид в Сочи и Крыму
Россиянка рассказала о кошмарном отдыхе в люксовом отеле
Россиянка рассказала о кошмарном отдыхе в люксовом отеле
Видео
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
Абхазия испугалась заразных россиян
00:33
Абхазия испугалась заразных россиян
Новости путешествий
Казак с нагайкой напал на туристов в Крыму
00:39
Казак с нагайкой напал на туристов в Крыму
Новости путешествий
Что стало с ценами на авиабилеты после открытия границ
03:06
Что стало с ценами на авиабилеты после открытия границ
Новости путешествий
Найдено место, где небо сливается с землей
00:11
Найдено место, где небо сливается с землей
Новости путешествий
В какие страны россияне смогут улететь с 1 августа
03:28
В какие страны россияне смогут улететь с 1 августа
Новости путешествий
Открытие Абхазии снизило цены на отдых в Сочи
00:17
Открытие Абхазии снизило цены на отдых в Сочи
Новости путешествий
Курорт в РФ побил рекорд по числу случаев COVID-19
00:31
Курорт в РФ побил рекорд по числу случаев COVID-19
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение