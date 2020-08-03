На страничке сервиса по прокату лыж и сноубордов в Instagram появилось видео, как люди пытаются спуститься с горы и стоят в очереди на подъемник.
Оказалось, что людей, которые решили насладиться горами в Сочи настолько много, что на видео конца очереди разглядеть практически невозможно. Некоторые любители экстремальных видов спорта признались, что не видели такого даже зимой.
"Зимой народу меньше", удивились фанаты лыж и сноуборда.
По словам администрации города, с начала курортного сезона в Сочи побывало свыше 490 тысяч туристов. На сегодняшний день в городе отдыхают свыше 200 тысяч гостей. А загрузка курортных комплексов составляет в среднем 90%.
Но нашлись и те, кто заподозрил авторов видео в профанации на почве коронавируса. Комментарии вышли лаконичные:
"Не надо врать".
Несмотря на недоверие, жалобы на российские курорты поступают из самых разных мест. В основном, туристы жалуются на отсутствие социальной дистанции, грязь и выросшие в несколько раз цены.
"Народу куча везде: и на пляже (за тень от зонтов вообще бойня), и в ресторанах — о дистанции речи не идет".
Раннее "Рамблер" рассказывал, что в Сочи предложили штрафовать туристов за бикини.