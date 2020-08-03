На страничке сервиса по прокату лыж и сноубордов в Instagram появилось видео, как люди пытаются спуститься с горы и стоят в очереди на подъемник.

Оказалось, что людей, которые решили насладиться горами в Сочи настолько много, что на видео конца очереди разглядеть практически невозможно. Некоторые любители экстремальных видов спорта признались, что не видели такого даже зимой.

"Зимой народу меньше", удивились фанаты лыж и сноуборда.

По словам администрации города, с начала курортного сезона в Сочи побывало свыше 490 тысяч туристов. На сегодняшний день в городе отдыхают свыше 200 тысяч гостей. А загрузка курортных комплексов составляет в среднем 90%.

Но нашлись и те, кто заподозрил авторов видео в профанации на почве коронавируса. Комментарии вышли лаконичные:

"Не надо врать".

Несмотря на недоверие, жалобы на российские курорты поступают из самых разных мест. В основном, туристы жалуются на отсутствие социальной дистанции, грязь и выросшие в несколько раз цены.