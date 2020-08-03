Абхазия испугалась заразных россиян 

Смотрите видео и узнайте, куда ринулись россияне в первые дни августа. На днях открылось сообщение с Абхазией, и теперь российские путешественники массово едут туда. Власти Абхазии уже опасаются, что в регионе может обостриться ситуация с коронавирусом и предлагают вводить ограничения. Предполагается, что если у туриста будут выявлены признаки COVID, то в Абхазии ему окажут только первую помощь, а лечиться отправят домой.