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Абхазия испугалась заразных россиян 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте, куда ринулись россияне в первые дни августа. На днях открылось сообщение с Абхазией, и теперь российские путешественники массово едут туда. Власти Абхазии уже опасаются, что в регионе может обостриться ситуация с коронавирусом и предлагают вводить ограничения. Предполагается, что если у туриста будут выявлены признаки COVID, то в Абхазии ему окажут только первую помощь, а лечиться отправят домой.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что на видео засняли толпы туристов, ожидающих открытия Абхазии.
Новости путешествий , Видео
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