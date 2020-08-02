В Сети появилось видео с толпой туристов на границе России и Абхазии. Кадры опубликованы в Instagram.

На видео видно, как толпа людей стоит в очереди на прохождение границы.

"За 30 минут до открытия границы. Люди лежали в очередях", — сообщается в подписи к посту.

В комментариях люди осудили тех, кто толпился на границе. По мнению пользователей, в этом году можно было посидеть дома или поехать в путешествие по России.