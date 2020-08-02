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На видео засняли толпы туристов, ожидающих открытия Абхазии 

Елизавета Назарова 48 минут назад
В Сети появилось видео с толпой туристов на границе России и Абхазии. Кадры опубликованы в Instagram.
На видео видно, как толпа людей стоит в очереди на прохождение границы.
"За 30 минут до открытия границы. Люди лежали в очередях", — сообщается в подписи к посту.
В комментариях люди осудили тех, кто толпился на границе. По мнению пользователей, в этом году можно было посидеть дома или поехать в путешествие по России.

"Все плакали денег нет, работы нет и все сидят, лежат, ждут открытия", "Обязательно ехать прям в день открытия? Что движет этими людьми?", "Зачем туда люди щемятся? Как будто там лучше и дешевле вдруг будет, чем в Адлере", "Весь карантин в одном видео", — отметили комментаторы.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Россия возобновляет авиасообщение с Абхазией.
Новости путешествий , Видео
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