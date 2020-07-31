Россия возобновляет авиасообщение с Абхазией

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С 1 августа 2020 года Россия возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией. Об этом сообщает ТАСС.

Многие объекты абхазской инфраструктуры готовы к принятию туристов. ООб этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

В сообщении говорится:

«По итогам заседания принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов».

Оперативный штаб также прорабатывает расширение списка стран, с которыми вскоре будет возобновлено международное авиасообщение.