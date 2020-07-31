Иностранцев пустят в Россию только со справкой

Теперь иностранцы, пребывающие на территорию России, обязаны будут иметь при себе справку от отсутствии COVID-19 уже при посадке в самолет, в том числе при транзите через РФ. Постановление главного государственного санитарного врача опубликовано на портале правовой информации. Об этом сообщают РИА Новости.

В документе говорится:

«Иностранным гражданам и лицам без гражданства при посадке в выполняющее международные воздушные перевозки воздушное судно, следующее в пункт назначения на территории РФ, в том числе в целях транзитного проезда через территорию РФ, и при пересечении государственной границы РФ обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19».

Также уточняется, что исследование должно быть выполнено методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ.