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Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии коронавируса 

Анастасия Иванова 1 час назад
Иностранцев пустят в Россию только со справкой
Фото: РИА Новости
Теперь иностранцы, пребывающие на территорию России, обязаны будут иметь при себе справку от отсутствии COVID-19 уже при посадке в самолет, в том числе при транзите через РФ. Постановление главного государственного санитарного врача опубликовано на портале правовой информации. Об этом сообщают РИА Новости.
В документе говорится:

«Иностранным гражданам и лицам без гражданства при посадке в выполняющее международные воздушные перевозки воздушное судно, следующее в пункт назначения на территории РФ, в том числе в целях транзитного проезда через территорию РФ, и при пересечении государственной границы РФ обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19».

Также уточняется, что исследование должно быть выполнено методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ.
Ранее «Рамблер» писал о том, что стала известна судьба рейсов из Белоруссии в Россию.
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