Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стала известна судьба рейсов из Белоруссии в Россию 

Анастасия Иванова 46 минут назад
Стала известна судьба рейсов из Белоруссии в Россию
Фото: depositphotos.com
Стало известно, что будет с приостановленными из-за пандемии коронавируса авиасообщением Белоруссии с Россией. Об этом сообщает "РИА Новости".
Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов во все города России. Из-за ситуации с распространением коронавируса авиаперевозчик отложил перелеты в Москву, Санкт-Петербург и Калининград до 14 августа. Рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород возобновят не раньше 24 октября.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно содержание анкет для россиян в Турции.
Видео дня. Найдено место, где небо сливается с землей
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кашляют все и везде»: эпидемия ковид в Сочи и Крыму
«Кашляют все и везде»: эпидемия ковид в Сочи и Крыму
«Все должны из-за войны»: крымчане оскорбили россиян
«Все должны из-за войны»: крымчане оскорбили россиян
Россиянка отправилась в Турцию и ужаснулась
Россиянка отправилась в Турцию и ужаснулась
Видео
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
Что стало с ценами на авиабилеты после открытия границ
03:06
Что стало с ценами на авиабилеты после открытия границ
Новости путешествий
Найдено место, где небо сливается с землей
00:11
Найдено место, где небо сливается с землей
Новости путешествий
В какие страны россияне смогут улететь с 1 августа
03:28
В какие страны россияне смогут улететь с 1 августа
Новости путешествий
Где отдохнуть дешевле, чем в Турции
01:08
Где отдохнуть дешевле, чем в Турции
Новости путешествий
На видео сняли, как крыло лайнера шатается в полете
00:21
На видео сняли, как крыло лайнера шатается в полете
Новости путешествий
Крымские пляжи заполонили «дикие» туристы
02:11
Крымские пляжи заполонили «дикие» туристы
Новости путешествий
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение