Стала известна судьба рейсов из Белоруссии в Россию 

Стало известно, что будет с приостановленными из-за пандемии коронавируса авиасообщением Белоруссии с Россией. Об этом сообщает "РИА Новости".

Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов во все города России. Из-за ситуации с распространением коронавируса авиаперевозчик отложил перелеты в Москву, Санкт-Петербург и Калининград до 14 августа. Рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород возобновят не раньше 24 октября.