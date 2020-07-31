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Стало известно содержание анкет для россиян в Турции 

Анастасия Иванова 1 час назад
На портале Ассоциации туроператоров России опубликовали образец анкеты, которые обязаны заполнить туристы из РФ по прибытии в Турцию во время пандемии коронавируса.
Так, пассажиры должны будут указать свои имя и фамилию, данные заграничного паспорта, контактную информацию, номер рейса и кресла, а также дату прилета и адрес проживания в стране.
Помимо этого, в анкете нужно отметить, был ли человек в контакте с зараженным, в каких странах он пребывал в течение последних двух недель и есть ли у него какие-либо симптомы: высокая температура, кашель, проблемы с дыханием или боль в горле.
Анкету необходимо заполнить на английском языке. Не знающим его россиянам помогут сотрудники авиакомпании. Собирать анкеты будут перед паспортным контролем. Затем их передадут в Управление здравоохранения Турции.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиян предупредили о "заманивании" в Турцию.
Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России
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