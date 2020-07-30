Россиян предупредили о «заманивании» в Турцию 

Российских туристов, которые планируют в ближайшее время отправиться в путешествие в Турцию, предупредили о возможном искажении фактов работниками турфирм. Как выяснили журналисты "Московского комсомольца", реальную обстановку с коронавирусной инфекцией могут скрывать.

В одном из агентств журналистку газеты уверили, что не существует никаких серьезных ограничений касательно "шведского стола" или бассейнов. В турфирме ответили, что по сути поменялось лишь расстояние между лежаками.

Кроме того, журналисты заявили об отсутствии данных о помещении в обсерватор за счет отдыхающего в случае его заражения коронавирусом. Это будет стоить до 50 до 100 евро за сутки пребывания.

Путешественникам, которые намерены отправиться в Турцию, не лишним будет оформить расширенную страховку.

Другая собеседница издания отметила, что прецедентов с попаданием в обсерватор пока не случалось:

«Если кому-то действительно доведется провести две недели в турецком обсерваторе за свой счет, то, думаю, ажиотаж на Турцию скоро поутихнет»,

— заключила она.