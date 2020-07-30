Опубликованы правила возврата денег за аннулированные из-за пандемии коронавируса туры. Соответствующее постановление правительства опубликовала "Российская газета".

Сообщается, до туроператор обязан уведомить турагента или напрямую покупателя о возможности переноса поездки до 22 сентября. В случае, если клиент соглашается, ему обязаны предложить тур с тем же набором услуг. Также можно изменить условия по соглашению или сдвинуть даты путешествия.

Если же клиент хочет вернуть деньги, то компания обязана сделать это до 31 декабря 2021 года, заплатив проценты на сумму неиспользованного тура за каждый календарный день с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата.

Также отмечается, что средства инвалидам, людям преклонного возвраста, безработным, а также тем, кто находится на больничном больше двух месяцев, должны вернуть в срок до 90 дней с момента подачи заявления.

Если стоимость тура будет повышена, доплачивать за него клиент не будет. Если была внесена только часть средств для оплаты, то остальное должно быть оплачено исходя из первоначальной стоимости тура.