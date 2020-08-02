Пользователи Twitter опубликовали видео драки в самолете, который выполнял рейс на Ибицу. Пассажиры напали на туриста, который отказался надеть маску. Экипаж самолета попытался предотвратить инцидент. В итоге одного мужчину повалили на пол. Также в толпе кто-то прокричал, что могут пострадать дети.

Пассажир, который начал спорить с соседями по креслу из-за маски, был пьян. Решительный отказ спровоцировал нападение других мужчин. Всего в драке было замечено 10 пассажиров. Но подробности инцидента выясняются.