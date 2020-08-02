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Пассажиры самолета подрались с туристом без маски 

Полина Алферова 1 час назад
Пользователи Twitter опубликовали видео драки в самолете, который выполнял рейс на Ибицу. Пассажиры напали на туриста, который отказался надеть маску. Экипаж самолета попытался предотвратить инцидент. В итоге одного мужчину повалили на пол. Также в толпе кто-то прокричал, что могут пострадать дети.
Пассажир, который начал спорить с соседями по креслу из-за маски, был пьян. Решительный отказ спровоцировал нападение других мужчин. Всего в драке было замечено 10 пассажиров. Но подробности инцидента выясняются.
Ранее «Рамблер» писал, что раскрыты особенности отдыха в Турции в этом году.
Новости путешествий , Видео
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