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Раскрыты особенности отдыха в Турции в этом году 

Полина Алферова 2 часа назад
Раскрыты особенности отдыха в Турции в этом году
Фото: Pixabay
РИА Новости опубликовали интервью с главой федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. Он объяснил, с какими особенностями столкнутся туристы в этом году.
Привычная россиянам система питания по принципу шведского стола сохранилась и в этом сезоне, но теперь персонал лично раскладывает еду по тарелкам. Чорабатыр также заметил, что в турецких отелях уже применяются новые правила безопасности — в частности, тщательная дезинфекция поверхностей и разметка для соблюдения социальной дистанции.
Что касается цен, то, по словам Сурури Чорабатыра, они не будут отличаться от прошлогодних.

«Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса», — уточнил он.

При этом отели будут работать и в случае обнаружения отдыхающих с коронавирусом. В гостиницах есть номера для изоляции, а вся информация оперативно направляется Минздрав
Ранее «Рамблер» писал, что толпа туристов в Крыму попала на видео.
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Новости путешествий , Минздрав РФ , РИА Новости
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