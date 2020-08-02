Раскрыты особенности отдыха в Турции в этом году 

РИА Новости опубликовали интервью с главой федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. Он объяснил, с какими особенностями столкнутся туристы в этом году.
Привычная россиянам система питания по принципу шведского стола сохранилась и в этом сезоне, но теперь персонал лично раскладывает еду по тарелкам. Чорабатыр также заметил, что в турецких отелях уже применяются новые правила безопасности — в частности, тщательная дезинфекция поверхностей и разметка для соблюдения социальной дистанции.
Что касается цен, то, по словам Сурури Чорабатыра, они не будут отличаться от прошлогодних.
«Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса», — уточнил он.
При этом отели будут работать и в случае обнаружения отдыхающих с коронавирусом. В гостиницах есть номера для изоляции, а вся информация оперативно направляется Минздрав
Ранее «Рамблер» писал, что толпа туристов в Крыму попала на видео.