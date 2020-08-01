Россия возобновила международное авиасообщение

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия частично возобновила международное сообщение 

Стелла Шмель 4 часа назад
Россия частично возобновила международное сообщение с 1 августа 2020 года. Полностью снять ограничение на перелеты планируется уже 11 августа, но окончательного решения по этому вопросу еще не было принято, сообщает ТАСС ссылаясь на надежный источник.
Тем не менее, для россиян на сегодняшний день открыты полеты в Турцию, Великобританию, Танзанию и обратно. Также Россия открыла границы для сообщения с Абхазией.
С Турцией полеты будут открыты в два этапа: начиная с 1 августа россияне смогут улететь в Стамбул и Анкару, с 10 августа — в курортные города Анталью, Бодрум и Даламан.
На международные перелеты пока что работает лишь несколько аэропортов страны. Отправиться за рубеж можно из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Ранее "Рамблер" писал, что иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии коронавируса.
Новости путешествий , Видео , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кашляют все и везде»: эпидемия ковид в Сочи и Крыму
«Кашляют все и везде»: эпидемия ковид в Сочи и Крыму
«Не нужно верить»: россияне — об отдыхе в Турции
«Не нужно верить»: россияне — об отдыхе в Турции
Россиянка отправилась в Турцию и ужаснулась
Россиянка отправилась в Турцию и ужаснулась
Видео
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
Что стало с ценами на авиабилеты после открытия границ
03:06
Что стало с ценами на авиабилеты после открытия границ
Новости путешествий
Найдено место, где небо сливается с землей
00:11
Найдено место, где небо сливается с землей
Новости путешествий
В какие страны россияне смогут улететь с 1 августа
03:28
В какие страны россияне смогут улететь с 1 августа
Новости путешествий
Где отдохнуть дешевле, чем в Турции
01:08
Где отдохнуть дешевле, чем в Турции
Новости путешествий
На видео сняли, как крыло лайнера шатается в полете
00:21
На видео сняли, как крыло лайнера шатается в полете
Новости путешествий
Россия возобновила международное авиасообщение
00:22
Россия возобновила международное авиасообщение
Новости путешествий
Крымские пляжи заполонили «дикие» туристы
02:11
Крымские пляжи заполонили «дикие» туристы
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение