Россия возобновила международное авиасообщение

Россия частично возобновила международное сообщение с 1 августа 2020 года. Полностью снять ограничение на перелеты планируется уже 11 августа, но окончательного решения по этому вопросу еще не было принято, сообщает ТАСС ссылаясь на надежный источник.

Тем не менее, для россиян на сегодняшний день открыты полеты в Турцию, Великобританию, Танзанию и обратно. Также Россия открыла границы для сообщения с Абхазией.

С Турцией полеты будут открыты в два этапа: начиная с 1 августа россияне смогут улететь в Стамбул и Анкару, с 10 августа — в курортные города Анталью, Бодрум и Даламан.

На международные перелеты пока что работает лишь несколько аэропортов страны. Отправиться за рубеж можно из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.