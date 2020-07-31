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«Вернулась с отдыха немытая»: россиянка рассказала о кошмарном отпуске 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Россиянка рассказала о кошмарном отдыхе в люксовом отеле
Фото: depositphotos.com
Российская туристка Екатерина Фионова возмутилась отдыхом в одном из люксовых отелей на берегу озера Тургояк на Южном Урале. Об этом она рассказала порталу E1.RU.
Женщина пожаловалась на условия размещения. Несмотря на высокую стоимость номера (7,2 тысячи рублей в сутки), там было очень душно. Россиянке пришлось спать с открытым окном, из-за чего ее искусали комары. Еще в отеле не было горячей воды.

"Я вернулась с отдыха немытая, покусанная комарами, невыспавшаяся и разочарованная. Про еду я даже не говорю. Синий омлет на завтрак — это, наверное, меньшая из бед", — рассказала Екатерина Фионова.

Кроме того, ночью под окнами шумели "пьяные дебоширы", а запланированную прогулку на яхте отменили.

"С 4 до 6 утра на пирсе перед корпусом отеля они устроили дикую вечеринку", — поделилась россиянка.

По возвращении с отдыха туристка написала заявление на возврат средств.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России начали отменять первые рейсы за границу.
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