Россиянка рассказала о кошмарном отдыхе в люксовом отеле

Российская туристка Екатерина Фионова возмутилась отдыхом в одном из люксовых отелей на берегу озера Тургояк на Южном Урале. Об этом она рассказала порталу E1.RU.

Женщина пожаловалась на условия размещения. Несмотря на высокую стоимость номера (7,2 тысячи рублей в сутки), там было очень душно. Россиянке пришлось спать с открытым окном, из-за чего ее искусали комары. Еще в отеле не было горячей воды.

"Я вернулась с отдыха немытая, покусанная комарами, невыспавшаяся и разочарованная. Про еду я даже не говорю. Синий омлет на завтрак — это, наверное, меньшая из бед", — рассказала Екатерина Фионова.

Кроме того, ночью под окнами шумели "пьяные дебоширы", а запланированную прогулку на яхте отменили.

"С 4 до 6 утра на пирсе перед корпусом отеля они устроили дикую вечеринку", — поделилась россиянка.

По возвращении с отдыха туристка написала заявление на возврат средств.