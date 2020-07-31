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Российские авиакомпании начали массово отменять первые после перерыва из-за пандемии коронавируса рейсы за границу. Об этом сообщает "Коммерсант".

Жалобы появились в социальных сетях. В качестве причины пассажирам называют "отсутствие разрешения на международные полеты". Россияне, которые запланировали полет за границу с пересадкой в Москве, не могут обменять билеты.

Эксперты отрасли предположили, что так авиакомпании пытаются добиться максимального заполнения самолетов и повысить рентабельность рейсов.

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий рассказал, что похожая ситуация была в Европе. После возобновления авиасообщения компании продавали билеты на рейсы, зная, что их точно не будет.