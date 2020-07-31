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В России начали отменять первые рейсы за границу 

Анастасия Иванова 31 июля 2020
Российские авиакомпании начали массово отменять первые после перерыва из-за пандемии коронавируса рейсы за границу. Об этом сообщает "Коммерсант".
Жалобы появились в социальных сетях. В качестве причины пассажирам называют "отсутствие разрешения на международные полеты". Россияне, которые запланировали полет за границу с пересадкой в Москве, не могут обменять билеты.
Эксперты отрасли предположили, что так авиакомпании пытаются добиться максимального заполнения самолетов и повысить рентабельность рейсов.
Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий рассказал, что похожая ситуация была в Европе. После возобновления авиасообщения компании продавали билеты на рейсы, зная, что их точно не будет.

"Это было способом сбора средств, фактически кредитования", — пояснил эксперт.

Ранее "Рамблер" сообщал, что стала известна судьба рейсов из Белоруссии в Россию.
Новости путешествий , Видео , Александр Ланецкий
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