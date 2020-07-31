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Эксперт рассказал, почему нельзя спать в самолете 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Эксперт рассказал, почему нельзя спать в самолете
Фото: depositphotos.com
Кругосветный путешественник Григорий Луговой рассказал, почему лучше не спать во время взлета и посадки самолета. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По словам Григория Лугового, сон во время взлета и посадки может быть опасен для здоровья.

"В салоне самолета происходит значительное изменение давления, в связи с чем канал, сообщающий полость среднего уха с глоткой — евстахиева труба — в среднем ухе сужается. Если вовремя не сглотнуть слюну или не зевнуть, это может привести к началу кровотечения из носа, головным болям, в самых критических случаях — повреждению барабанной перепонки", — рассказал путешественник.

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