Не всем российским туристам вернут деньги за отдых 

Все новости на карте

Многие российские санатории не смогут принять участие в новой программе по выплате кэшбека. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, более трети отечественных санаториев не прошли классификацию, предусмотренную законом об основах туристической деятельности. Отдыхающие смогут вернуть деньги только в тех объектах размещения, которые получили соответствующий сертификат.

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья обратилась в Ростуризм с предложением изменить правила, так как процедура классификации обязательна только для гостиниц, а санатории проходят ее на добровольной основе. С такой же проблемой столкнулись турбазы.