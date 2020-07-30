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Не всем российским туристам вернут деньги за отдых 

Анастасия Иванова 30 минут назад
Многие российские санатории не смогут принять участие в новой программе по выплате кэшбека. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как сообщает издание, более трети отечественных санаториев не прошли классификацию, предусмотренную законом об основах туристической деятельности. Отдыхающие смогут вернуть деньги только в тех объектах размещения, которые получили соответствующий сертификат.
Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья обратилась в Ростуризм с предложением изменить правила, так как процедура классификации обязательна только для гостиниц, а санатории проходят ее на добровольной основе. С такой же проблемой столкнулись турбазы.
Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин в июле объявил о том, что правительство вернет россиянам часть денег, потраченных на отпуск внутри страны. государство будет компенсировать гражданам поездки по стране стоимостью не менее 25 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» писал о том, как вернуть деньги за аннулированные туры.
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Новости путешествий , Видео , Михаил Мишустин , Ростуризм
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