Не всем российским туристам вернут деньги за отдых 

Многие российские санатории не смогут принять участие в новой программе по выплате кэшбека. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как сообщает издание, более трети отечественных санаториев не прошли классификацию, предусмотренную законом об основах туристической деятельности. Отдыхающие смогут вернуть деньги только в тех объектах размещения, которые получили соответствующий сертификат.
Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья обратилась в Ростуризм с предложением изменить правила, так как процедура классификации обязательна только для гостиниц, а санатории проходят ее на добровольной основе. С такой же проблемой столкнулись турбазы.
Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин в июле объявил о том, что правительство вернет россиянам часть денег, потраченных на отпуск внутри страны. государство будет компенсировать гражданам поездки по стране стоимостью не менее 25 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» писал о том, как вернуть деньги за аннулированные туры.