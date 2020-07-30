Россиянка отправилась в Турцию и ужаснулась

Российская туристка, которая отправилась в Турцию во время пандемии, поделилась впечатлениями. О своем путешествии она рассказала «Московскому комсомольцу».

Татьяна улетела в Аланью через Минск. Отель, который она забронировала за «немалые деньги» еще зимой, оказался якобы закрыт. Поэтому ее и еще десятки других туристов увезли в гостиницу ниже классом на другом конце города. При этом деньги отдыхающим никто не вернул.

Туристы также пожаловались в турецкую полицию и вызвали в отделение представителя туроператора. Однако пострадавшим организовали лишь бесплатные экскурсии.

По словам Татьяны, несколько путешественников поехали в ранее забронированный отель и узнали, что он все же работает. Однако при проверке брони люди выяснили, что она отсутствует или была снята самим отелем.

Агент одной из российских турфирм Елена Зуенко посоветовала россиянам, отправляющимся в Турцию, «не верить на слово турфирмам, готовым на все, лишь бы продать тур. А также перед покупкой путевки самостоятельно убедиться, работает ли выбранный отель и есть ли бронь на их имя в нужные даты.