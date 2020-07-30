Поза авиапассажиров возмутила попутчицу в самолете 

Пассажирку возмутила поза супружеской пары, в которой они уселись в кресла самолета. Пользовательница Instagram сфотографировала "нарушителей порядка" и опубликовала их фотографию в Сети, сопроводив ее хештегом со словом "нет".

Соцсети

На фото запечатлены мужчина и женщина, которые сидят в кресле самолета, пристегнутые ремнями безопасности. Оба одеты в шорты. Мужчина двумя руками держит свою спутницу за голые ноги, которые она закинула ему на колени.

Очевидно, поступок пассажиров возмутил попутчицу.