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Поза авиапассажиров возмутила попутчицу в самолете 

Стелла Шмель 2 часа назад
Поза авиапассажиров возмутила попутчицу в самолете
Фото: depositphotos.com
Пассажирку возмутила поза супружеской пары, в которой они уселись в кресла самолета. Пользовательница Instagram сфотографировала "нарушителей порядка" и опубликовала их фотографию в Сети, сопроводив ее хештегом со словом "нет".
Соцсети
На фото запечатлены мужчина и женщина, которые сидят в кресле самолета, пристегнутые ремнями безопасности. Оба одеты в шорты. Мужчина двумя руками держит свою спутницу за голые ноги, которые она закинула ему на колени.
Очевидно, поступок пассажиров возмутил попутчицу.
Ранее "Рамблер" писал, что россияне скупают билеты по пяти направлениям.
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