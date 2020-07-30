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В какие страны россияне смогут улететь с 1 августа 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте, куда россияне смогут полететь с 1 августа. Из-за эпидемии коронавируса границы были закрыты, а авиарейсы в другие страны отменены. Эти меры сорвали людям отпуска, но сейчас появилась возможность наверстать упущенное. С момента, когда стало известно об открытии авиасообщения с Турцией, туроператоры получили миллионы заявок на туры, но отправиться на море можно и в другие страны.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что выяснилось, какие отели выбирают россияне на отечественных курортах.
Новости путешествий , Видео
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