В какие страны россияне смогут улететь с 1 августа 

Смотрите видео и узнайте, куда россияне смогут полететь с 1 августа. Из-за эпидемии коронавируса границы были закрыты, а авиарейсы в другие страны отменены. Эти меры сорвали людям отпуска, но сейчас появилась возможность наверстать упущенное. С момента, когда стало известно об открытии авиасообщения с Турцией, туроператоры получили миллионы заявок на туры, но отправиться на море можно и в другие страны.